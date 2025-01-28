Из-за ОРВИ в России на карантин закрыли 48 школ

За последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России увеличилась на 12,9%, сообщили 28 января в пресс-службе Роспотребнадзора. Зарегистрировано 647 тысяч случаев, причем превышение среднероссийских показателей отмечено в 49 регионах.

В 35 регионах количество госпитализаций выросло на 30% по сравнению с предыдущей неделей. Специалисты уточнили, что большинство случаев связано с вирусами негриппозной природы, среди которых преобладают риновирусы. Вместе с тем фиксируется рост числа выявленных случаев гриппа, доминирует вирус А (H1N1) pdm09.

В целях профилактики на карантин закрыты 48 школ в 22 регионах и 23 детских учреждения в 11 регионах. Также частично прекратили работу 1 144 школьных класса, 738 групп в детсадах, 5 групп в школах-интернатах и 15 групп в профессиональных училищах.

Кроме того, за ту же неделю в стране зарегистрировано 8,2 тысячи случаев COVID-19, что на 14,8% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее ЗАКС.Ру писал о росте заболеваемости ОРВИ на 29,1% в России. Тогда из-за этого закрыли всего 11 школ и четыре детских сада.

фото: ЗАКС.Ру