В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете навязывания платных услуг

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение в первом чтении законопроекта, направленного на защиту потребителей от навязывания дополнительных платных услуг. Об этом он написал в своем Telegram-канале 28 января.

По его словам, подобные случаи наиболее часто фиксируются при покупке авиа- и железнодорожных билетов онлайн, когда автоматически подключаются платные услуги, такие как страхование и смс-оповещения.

"Еще один распространенный способ навязывания — замена положенных по полису обязательного медицинского страхования услуг на платные. 43% опрошенных граждан подтвердили, что оказывались в подобной ситуации", — написал Володин.

Законопроект предусматривает запрет на автоматическое согласие на дополнительные услуги и их навязывание до заключения основного договора. Гражданам планируют предоставить право требовать возврат средств за навязанные услуги. В Госдуме также могут рассмотреть возможность не допускать формирования продавцом условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров, работ и услуг. Володин подчеркнул, что важно защитить граждан от манипуляций.

Напомним, предложение запретить включение в квитанции за ЖКУ дополнительных услуг без согласия жильцов появилось в ноябре. В сообщении Роспотребнадзора это касалось телетрансляции, страхования имущества, услуг консьержа и кабельного телевидения.

фото из Telegram-канала Вячеслава Володина