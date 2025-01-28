В Петербурге за выходные выявили более 200 нетрезвых водителей

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Петербурга и Ленобласти в ходе профилактического рейда "Нетрезвый водитель" выявили более 200 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба ГУ МВД 28 января.

Для проведения рейда вечером в пятницу на основные магистрали региона было выставлено около 100 экипажей ДПС. По данным полиции, большинство нарушителей привлечены к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Еще 87 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования, за что также были отстранены от управления транспортом и привлечены по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В отношении 13 водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Им грозит более серьезное наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Подобного результата добились сотрудники Госавтоинспекции и в декабре 2024 года, когда по статье об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии привлекли 102 водителей, а 89 отказались от прохождения медосвидетельствования.

скриншот из видео ГУ МВД