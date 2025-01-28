Селлеры предложили отдавать залежавшиеся товары маркетплейсов благотворителям

До 20 февраля планируется проработать возможность прямой передачи товаров со складов маркетплейсов благотворительным организациям. Это необходимо для сокращения объема низкооборачиваемой продукции, обсуждалось на заседании комиссии при Минпромторге. Информацию подтвердил член комиссии Ефим Алдухов, передает 28 января "Коммерсантъ".

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко рассказал, что с инициативой выступили селлеры, а поддержали Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Wildberries. По словам президента АКИТ Артема Соколова, если товар хранится более 90 дней, его сложно распродать.

Алдухов отметил, что небольшие и средние предприниматели, ведущие продажи через склады маркетплейсов, не успевают реализовать до 30% продукции за этот срок. Это может быть качественный товар, но, например, в непопулярном цвете. Стоимость таких складских запасов может составлять от 50 до 300 млрд рублей. Он добавил, что передача части товаров на благотворительность может быть выгодной с точки зрения налогообложения: если учитывать в качестве налогооблагаемой базы разницу между доходами и расходами, стоимость товаров можно отнести к расходам, что составляет до 1 % годовой выручки.

В Wildberries сообщили, что низкооборачиваемые товары занимают несколько процентов складских площадей. В Ozon хранение бесплатно возможно до 120 дней, после чего услуга становится платной.

Напомним, вчера первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За правду") направил Соколову обращение с предложением разработать единую политику для маркетплейсов, которая позволит исключить продажу украинских товаров, независимо от заявленного места их производства. В качестве примера Гусев привел конфеты из Казахстана, которые якобы принадлежат украинской фабрике.

фото: ЗАКС.Ру