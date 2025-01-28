Полиции Петербурга 27 января поступили ложные сообщения о "минировании" 122 учреждений

В Петербурге 27 и 28 января правоохранители зафиксировали массовые сообщения о лжеминированиях, об этом пишет 78.ru.

По данным издания, в понедельник, 27 января, на телефоны и электронные почты различных организаций поступили угрозы о заминировании 122 образовательных учреждений. Сотрудники полиции проводили проверку до 18 часов, но опасных предметов обнаружено не было. В результате эвакуированы 865 человек.

Кроме того, в ночь на вторник, 28 января, в полицию поступил звонок с угрозой взрывов в офисах "Почта-банка". Полиция проверила 125 объектов, но ни взрывчатых веществ, ни устройств не нашли. Эвакуация не проводилась.

Напомним, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за ложных сообщений о минировании (ст.207 УК РФ) главного музея Петербурга Эрмитажа. Сообщение об угрозе безопасности поступило в пятницу, 24 января. Никаких опасных предметов или веществ обнаружено в музее не было.

Фото: ЗАКС.Ру