Неизвестные напали на курьеров на улице Турку

Полиция Фрунзенского района Петербурга проводит проверку по фактам нападений на курьеров с перцовым баллончиком на улице Турку, передает 28 января пресс-служба ГУ МВД.

Сотрудники полиции в ходе мониторинга сети обнаружили видеозапись, на которой зафиксировано нападение на двух курьеров возле домов №3 и №11. В тот же день вечером в полицию обратился один из пострадавших — 26-летний мужчина, который рассказал, что осуществлял доставку на велосипеде. По его словам, неизвестный подошел сзади и брызнул ему в лицо из перцового баллончика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Правоохранители ведут поиски злоумышленника и устанавливают личность второго пострадавшего курьера.

Напомним, в начале января дорожный конфликт между курьерами привел к стрельбе из аэрозольного пистолета "Добрыня".

фото: ЗАКС.Ру