В Госдуме предложили отрегулировать свидания для содержащихся под стражей

Депутаты Госдумы внесли законопроект, направленный на защиту прав подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, сообщил председатель комитета по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале 28 января.

По словам Пискарева, в настоящее время законодательство позволяет предоставлять таким лицам не более двух свиданий в месяц с родственниками и иными лицами. Однако порядок их предоставления законом четко не определен, что часто приводит к необоснованным отказам и жалобам.

Законопроект учитывает правовую позицию Конституционного суда РФ, который требует, чтобы отказ в свидании основывался на веских причинах, связанных с защитой прав других лиц и интересами правосудия. Отказ можно будет обжаловать прокурору или в суд общей юрисдикции.

"Немотивированный, не оправданный законными целями запрет на свидания с близкими родственниками игнорирует право подозреваемого, обвиняемого на уважение его семейной жизни", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Также предлагается закрепить право консульских должностных лиц на встречи с иностранными гражданами, содержащимися под стражей, без введения дополнительных условий.

По словам Пискарева, принятие поправок позволит обеспечить соблюдение прав всех участников уголовного судопроизводства.

Напомним, в начале октября ЗАКС.Ру писал о том, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому подсудимые освобождаются от уголовной ответственности в случае заключения контракта или мобилизации.

фото: ЗАКС.Ру