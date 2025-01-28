Песков прокомментировал слова Такера Карлсона о попытке покушения на Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы пыталась организовать покушение на Владимира Путина, об этом 28 января пишут "РИА Новости".

Ранее Такер Карлсон, не уточнив подробностей, заявил, что администрация Байдена якобы "пыталась убить" российского президента.

Песков отметил, что российские спецслужбы постоянно принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности как общественной, так и безопасности лиц, находящихся под государственной охраной, включая главу государства.

"Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства", – заявил Песков.

Напомним, что Владимир Путин заявил о готовности встретиться с новым президентом США Дональдом Трампом и обсудить переговоры по Украине. Также Путин уточнил, что российская сторона никогда не отказывалась от контактов с администрацией США.

Фото: сайт Кремля