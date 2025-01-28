Камеры фиксации нарушений помогли снизить аварийность на дорогах Петербурга на 10%

В 2024 году на дорогах Петербурга произошло 3,6 тысячи ДТП, что на 10% меньше по сравнению с 2023 годом, когда было зафиксировано 4 тысячи аварий, об этом 28 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Одним из ключевых факторов снижения аварийности стали комплексы фотовидеофиксации нарушений. Сейчас в городе работает более полутора тысяч стационарных камер и около пятидесяти передвижных комплексов, которые фиксируют 9 типов нарушений, включая превышение скорости и движение по встречной полосе. Эти данные автоматически передаются в Центр автоматизированной фиксации нарушений (ЦАФАП).

Внедрение камер, как уточняют в Смольном, не только помогает выявлять нарушителей, но и способствует снижению количества аварий, повышая безопасность на дорогах. Адреса всех камер можно найти на официальном сайте Госавтоинспекции России.

Напомним, что за прошедшие выходные сотрудники Госавтоинспецкии Петербурга и Ленинградской области выявили более 200 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом виде. В отношении 13 водителей были возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ за повторное подобное нарушение.

Фото: ЗАКС.Ру