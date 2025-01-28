Следком расследует действия подростков на железной дороге в Ленобласти

Следователи проводят проверку по факту хулиганства подростков на железной дороге в Ленобласти. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ 28 января.

Информация о происшествиях поступила из публикации в СМИ, где сообщалось, что группа несовершеннолетних нарушала порядок на железнодорожных объектах и поездах. 47news уточняет, что молодые люди забираются на крыши вагонов или выступы.

Следственный отдел на транспорте организовал процессуальную проверку. Ведется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего и личностей причастных к инцидентам.

ЗАКС.Ру писал, что из-за подобного в начале июля 22-летнего хулигана отправили в СИЗО. Тогда он и его компания сбрасывали с крыши пригородного поезда тележку для продуктов.

В пресс-службе СК напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге, которая является зоной повышенной опасности.

фото: ЗАКС.Ру