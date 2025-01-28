Театр "Лицедеи" может переехать на Литейный проспект

Театр "Лицедеи" планируют перенести из "Толстого сквера" в особняк Долгоруковой на Литейном проспекте. Это связано с тем, что сквер полностью выкупил банк, сообщает 28 января "Деловой Петербург".

Здание на Литейном площадью 5 тысяч квадратных метров известно тем, что в начале 2000-х здесь располагалось казино "Олимпия", позже функционировавшее как культурно-развлекательный центр. Продажу объекта осуществлял Российский аукционный дом, а сумма сделки могла составить около 600 млн рублей.

По сведениям Росреестра, в здании на Литейном остаются арендаторы с действующими договорами. Среди них образовательный центр "Ай Класс", учебный центр стоматологической клиники My Ort и супермаркет "Пятерочка".

Согласно данным афиши театра "Лицедеи", его выступления запланированы на прежней площадке в Петроградском районе вплоть до конца февраля.

Напомним, недавно в Петербурге выставили на продажу самую дорогую квартиру — ее стоимость составила 1,5 млрд рублей. В интерьере использована мебель из Эрмитажа, имеется просторная гостиная с камином, исторической обстановкой и фортепиано, винный погреб, мансарда с выходом на крышу, терраса и несколько мастер-спален.

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