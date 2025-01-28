ГУП "ТЭК СПб" взыскал рекордные 2,36 млрд рублей по долгам за теплоэнергию

Общее количество документов о взыскании задолженности ГУП "ТЭК СПб" составило 24 640, а общая сумма требований превысила 2,8 млрд рублей, об этом 28 января сообщили в пресс-службе предприятия.

Из этой суммы 2,44 млрд рублей приходится на основную задолженность, а 360 млн рублей на неустойку за несвоевременные платежи. На данный момент в рамках судебных процедур на счета ГУП поступило 2,36 млрд рублей. В "ТЭК" напомнили, что несвоевременная плата может иметь последствия в виде пени, судебных издержек и ареста имущества. Однако от пени освобождены участники СВО и их семьи, добавили в предприятии.

В 2024 году размеры государственной пошлины увеличились, что также является частью суммы, подлежащей взысканию с должников. Минимальная пошлина при подаче иска в суд теперь составляет 2 тысячи рублей.

Напомним, что в рамках акции "Новый год без долгов" жители Петербурга и Ленобласти перевели ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" более 75 млн рублей. Акция давала возможность оплатить долги за холодную воду и водоотведение без пени.

Фото: ЗАКС.Ру