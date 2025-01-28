Глава комфина доложила Беглову об исполнении бюджета за 2024 год

Члены правительства Петербурга на заседании 28 января заслушали доклад председателя комитета финансов Светланы Енилиной об исполнении бюджета за 2024 год. Экономический блок отчитался об исполнении бюджета на 105,1%. По сравнению с 2023 годом, расходы города выросли на 19,3% и составили 1,4 трлн рублей. Доходы составили 1,347 трлн рублей, что на 17% больше, чем в 2023 году. Основной источник собственных доходов — НДФЛ и налог на прибыль организаций.

По словам Енилиной, прирост оказался "очень значительный", однако не дотянул до показателей рекордного 2022 года, когда расходы относительно предыдущего года выросли на 31% — с 796 млрд до 1,04 трлн.

В разрезе отраслей основными драйверами роста оказались направления "Национальная экономика" (+103 млрд), "Образование" (+46 млрд), "Здравоохранение" (+42 млрд) и "Социальная политика" (+30 млрд). Всего расходы увеличились почти на четверть триллиона.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов докладывал президенту Владимиру Путину о положении дел в городе. Глава региона в беседе также упомянул о триллионом бюджете. Еще он рассказал о ходе реализации крупных городских проектов. В частности, о ходе строительства Большого Смоленского моста.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру