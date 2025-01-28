В поселке Тайцы второй день ликвидируют аварию на электросетях

Жители поселка Тайцы в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области уже второй день остаются без электричества, сообщили местные жители 28 января порталу 47news.

В ЛОЭСК объяснили, что отключение электроэнергии связано с серией аварий, начавшихся 27 января. Сначала повреждение было зафиксировано на кабельной линии 6 кВ, устранение длилось с 2 часов ночи до половины седьмого вечера. Позже было обнаружено повреждение воздушной линии, ремонт которой продолжался до 01:30 ночи. Однако утром 28 января произошел новый инцидент.

Представители компании отметили, что череда аварий привела к длительному отключению электроэнергии. В процессе восстановления потребителей постепенно подключали, но происходили новые аварии. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются.

ЗАКС.Ру писал о том, что с проблемами с электроснабжением из-за сильного ветра жители поселков Ленобласти столкнулись в самом конце 2024 года. В ряде населенных пунктов электричество не смогли восстановить даже к 31 декабря.

фото администрации ЛО