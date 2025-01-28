Чиновника из Карелии подозревают во взятке в виде бесплатного отдыха

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных и земельных отношений республики. Чиновника подозревают в получении взятки на сумму более 500 тысяч рублей, сообщила пресс-служба СК по Карелии.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год он, занимая должность начальника отдела министерства, получил от представителя коммерческой организации незаконные имущественные услуги. Ему и его семье якобы был предоставлен бесплатный отдых в государственном оздоровительном учреждении. По словам пресс-службы, в обмен чиновник оказывал компании общее покровительство и принимал решения в ее интересах.

Обыски прошли по месту работы и проживания подозреваемого. Вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения пока решается. Следователи продолжают собирать доказательства.

Напомним, Карелию и Ненецкий автономный округ (НАО) назвали регионами с самым высоким уровнем преступности — по 200 преступлений на 10 тысяч жителей. В тройку лидеров также вошла Республика Алтай.

фото пресс-службы СК по Карелии