В Ленобласти усилят контроль за школьным питанием

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил усилить контроль за качеством питания в школах региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале 28 января.

Дрозденко добавил, что с начала 2025 года стоимость бесплатного горячего питания для школьников была проиндексирована на 8%. Он заявил, что во время рабочих поездок по районам лично проверит, как местные власти и директора школ организуют питание учащихся. В случае жалоб от детей или родителей будут проводиться совместные проверки с участием Роспотребнадзора и родительских комитетов.

Напомним, в Петербурге школьники сейчас отдают за завтрак 122,7 рубля, за обед — 184,1 рубля, а за комплексный обед — 306,8 рубля. Еще в июле 2024 года губернатор города Александр Беглов поручил вести мониторинг цен на продукты, следить за качеством питания и предоставлять информацию о льготах.

фото из Telegram-канала Александра Дрозденко