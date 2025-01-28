Наказание за несоответствующую маркировку материалов иноагентов могут ужесточить

Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Писарев представил новые законодательные инициативы, касающиеся иностранных агентов, об этом 28 января сообщили в пресс-службе комиссии.

В частности, предлагается ввести полный запрет на деятельность иностранных агентов в области образования и просвещения. Как уточнили в сообщении комиссии, в реестре Минюста сейчас числится более 50 иностранных агентов, которые занимаются работой в этих сферах. По мнению депутатов, это может угрожать развитию национальной науки, а также духовному и профессиональному росту граждан. Согласно проекту закона, иноагенты не смогут проводить лекции, семинары и другие образовательные мероприятия, а образовательные организации, признанные иноагентами, потеряют свои лицензии.

Кроме того, предполагается запретить иностранным агентам получать муниципальную поддержку и финансирование из бюджетов всех уровней. В случае принятия законопроекта, иноагенты также лишатся статуса социально ориентированных некоммерческих организаций.

Предлагается также ужесточить наказания за несоответствующую маркировку материалов иностранных агентов. Это касается случаев искажения формы маркировки или ее полного отсутствия.

Напомним, что последний раз список иноагентов обновлялся в пятницу, 24 января. Помимо журналистов и активистов, список пополнил российский музыкант Владислав Лешкевич* (он же Влади*), участник группы "Каста".

*Минюст внес Владислава Лешкевича (Влади) в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру