Пенсионерку приговорили к 10 годам лишения свободы за поджог машины у военкомата

Первый Западный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы 76-летнюю Галину Иванову* по статье о теракте (ст.205 УК РФ), об этом 28 января пишет MR7 со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Как выяснилось в ходе расследования, в 2023 году Иванова* стала жертвой мошенников, которые обманом заставили её взять кредиты на сумму более 500 тысяч рублей. Лжесотрудники банков и спецслужб убедили пенсионерку поджечь автомобиль у здания военкомата, утверждая, что это поможет разрешить проблему. Судебное разбирательство началось в ноябре 2024 года.

Изначально полиция квалифицировала инцидент как уничтожение имущества (ст.167 УК РФ), однако позже дело было переквалифицировано на статью о совершении теракта. На видеозаписях с камер видно, как Иванова* в момент поджога разговаривает по телефону, получая указания.

В ходе процесса Иванова*, страдающая от тяжёлых заболеваний и передвигающаяся с помощью костылей, приходила в суд в сопровождении адвоката. Родные и знакомые на заседаниях не присутствовали.

Напомним, что Иванова* не единственная пенсионерка, совершившая поджог из-за указаний мошенников. В декабре на Среднеохтинском проспекте пенсионерка подожгла банкомат банка "Сбер". Сейчас она находится в СИЗО.

*Росфинмониторинг внес Галину Иванову в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру