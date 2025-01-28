Казанский собор могут освободить от проводов в течение двух лет

Контактная сеть троллейбусов, которая крепится к фасаду Казанского собора в центре Петербурга, будет демонтирована в течение ближайших двух лет, об этом 28 января в своем Telegram-канале написал депутат Законодательного собрания города Алексей Цивилев ("Единая Россия").

Сроки сообщили представители СПб ГУП "Горэлектротранс" на выездном заседании комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. При этом все ответственные ведомства уже дали согласие на этот проект.

Ранее КГИОП выдал предписание о необходимости демонтажа креплений для электрических сетей на объекте культурного наследия федерального значения. Взамен "Горэлектротранс" предложил разместить свои сети на усиленных опорах "Ленсвета". Переустройство контактной сети, которое было установлено еще в 30-е годы прошлого века, потребует порядка 10 млн рублей.

Кроме того, на усиленных опорах появятся средства организации дорожного движения, такие как светофоры и дорожные знаки, добавили на встрече. Дублирующие светофоры, устанавливаемые со стороны канала Грибоедова, в настоящее время закреплены на тросовых растяжках, которые также проходят через фасад собора.

Напомним, что в конце декабря депутат Цивилев предлагал рядом с петербургскими вокзалами создать специальные зоны для высадки пассажиров. Он отметил, что автомобилисты для этого часто нарушают ПДД.

Фото: Telegram-канал Алексея Цивилева