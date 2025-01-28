Фонтан забил на Гапсальской улице из-за дождя и таяния снега

В Кировском районе Петербурга система водоотведения не смогла справиться с нагрузкой из-за сильных дождей и снеготаяния, об этом 28 января сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Из-за нагрузки на водоотведение затопило Гапсальскую улицу. Как отметили в "Водоканале", таяние снега и дождь принесли около 10 миллиметров осадков. Также специалисты уточнили, что система водоотведения в Петербурге работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки. Из-за этого может быть выход водовоздушной смеси в отдельных местах, включая Гапсальскую улицу.

Сейчас специалисты завершили работы по устранению проблемы и прекратили выход водовоздушной смеси на Гапсальской улице. Дополнительно на проблемном участке было установлено новое ограждение.

Напомним, что в начале января на набережной реки Фонтанки на проезжей части произошла утечка холодной воды. Причиной утечки стало технологическое нарушение.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"