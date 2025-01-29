Петербург и "Газпром" заключили договор о сотрудничестве на 2025-2027 годы

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали договор о сотрудничестве между городом и энергетической компанией, об этом 28 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Документ определяет основные направления взаимодействия сторон на ближайшие три года в таких сферах, как газо- и теплоснабжение, газификация потребителей, а также инвестиции в создание объектов социально-культурного, общественно-делового и духовного назначения.

В рамках подписания договора прошло заседание Межведомственного совета по реализации Соглашения о сотрудничестве между Петербургом и "Газпромом". Губернатор поблагодарил участников совета за продуктивную работу в 2024 году, отметив значимость совместных проектов для развития города.

"Наши совместные проекты меняют город. В июне на Петербургском международном форуме мы обновили нашу "дорожную карту". В ней 63 проекта, которые призваны сохранить наше наследие и одновременно содействовать развитию Петербурга", – сказал Беглов.

Также в Смольном отмечают, что за последние пять лет компания вложила значительные ресурсы в модернизацию освещения, художественная подсветка появилась на 22 памятниках архитектуры.

Напомним, что в октябре 2024 года Беларусь, Ленинградская область и ПАО "Газпром" заключили соглашение о газификации. На встрече присутствовали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, министр энергетики Беларуси Алексей Кушнаренко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Фото: пресс-служба Смольного