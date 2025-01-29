Мундеп Ененков предложил выделить больше земель для многодетных семей в Петербурге

Муниципальный депутат МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков (ЛДПР) намерен заняться вопросом нехватки земельных участков для многодетных семей и привлечь лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого к этому вопросу, если это потребуется, об этом 28 января мундеп писал в своем telegram-канале.

По словам Ененкова, множество родителей поделились своими переживаниями, отметив, что сертификат "Земельный капитал" на сумму 472 454 рубля, который предлагают власти, едва покрывает покупку 2-3 соток земли, а часто земля для многодетных семей находится за пределами города – на расстоянии более 100 километров. Чтобы воспользоваться сертификатом, семье нужно сначала внести свои деньги, а потом ждать компенсацию.

В ходе круглого стола, организованного мундепом, было предложено два направления для решения проблемы. Первое – наладить партнерство между Петербургом и Ленинградской областью для выделения земельных участков, а в дальнейшем и с другими регионами. Второе – увеличить сумму сертификата до уровня реальной стоимости участков, расположенных в 60-70 км от города.

Напомним, что в начале декабря 2024 года в Смольном подготовили проект о помощи многодетным семьям с выплатой ипотеки. Получить такую помощь смогут те родители, у которых третий и последующие дети родились после 1 января 2025 года. Отмечается, что мера будет однократной.

Фото: Telegram-канал Евгения Ененкова