В Петербурге владельцы парковочных разрешений получили ошибочные счета на оплату

Владельцы парковочных разрешений в Петербурге получили ошибочные уведомления о необходимости оплаты льготного парковочного разрешения через портал "Госуслуги", об этом 29 января сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками".

Как пояснили в центре, сбой произошел из-за тестирования системы рассылки. Уточняется, что если в личном кабинете на "Госуслугах" петербуржцы получили подобное оповещение, его следует игнорировать и не производить оплату.

В центре напомнили, что с дополнительными вопросами можно обратиться на горячую линию центра управления парковками по номеру (812) 417-50-00 или узнать информацию на официальном сайте учреждения.

Напомним, что в Смольном обсуждается расширение зоны платной парковки. Председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев заявил, что речь идет не только о центральных районах, но и, например, о Пушкинском и Кронштадтском районах.

Фото: ЗАКС.Ру