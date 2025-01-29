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Новости 10:49

ЗакС сократил сроки проведения публичных слушаний по градостроительным вопросам

фото ЗакС политика ЗакС сократил сроки проведения публичных слушаний по градостроительным вопросам

Законодательное собрание 29 января в третьем, окончательном чтении приняло законопроект, который сокращает сроки проведения публичных слушаний по градостроительным вопросам Петербурге, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору. 

В частности, закон затронет сроки размещения экспозиции по правилам землепользования, экспозицию по проектам планировки. Также урезали срок проведения слушаний по Генеральному плану. По новым правилам вместо привычных 1-3 месяцев процедура займет не более месяца. Авторы законопроекта обосновали необходимость корректировки закона изменениями в федеральном законодательстве. 

Законопроект в целом поддержали 42 депутата, против проголосовали двое депутатов фракции "Яблоко". 

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 Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру.


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