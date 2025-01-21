Законопроект об охранных зонах ушел навстречу экспертизе

Фото: ЗАКС.Ру

Изменение основного градозащитного закона Петербурга № 820-7 стало еще на шаг ближе. На прошлой неделе текст проекта был опубликован на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы, она продлится до 28 января. ЗАКС.Ру изучил представленную документацию.

Борьба вокруг проекта

Поправки в закон о границах охранных зон (закон № 820-7) выглядят половинчатыми и компромиссными относительно поначалу заявленных планов. В тексте ожидаемо отсутствует список дворовых построек, которые, теоретически, могли бы остаться без охранного статуса. Другие изменения, впрочем, также наблюдаются.

Напомним, осенью 2023 года комитет по госконтролю, использованию и охране памятников выступил с инициативой об изменении существующего закона, предложив дифференцированный подход к учету исторических зданий в центральных районах. Дореволюционные постройки предложили инвентаризировать и разделить по трем категориям в зависимости от степени значимости на ценные средовые, средовые и несредовые постройки. Под последними чиновники предложили понимать отдельные сооружения, "утратившие историческую среду или не соответствующие ее средовым характеристикам". Тогда же выложили список из 389 подобных строений.

В ответ градозащитники забили тревогу, обеспокоившись судьбой объектов, отнесенных к категории несредовых. Утверждение КГИОП о том, что обновленный закон "не будет регулировать вопросы сноса (разборки) несредовых зданий, в том числе обязывать владельцев указанных зданий совершать действия по их реконструкции", восприняли без особой веры. Активисты подозревали, что вслед за изменением закона начнутся сносы старых каретников и сараев под новое строительство.

Член президиума совета петербургского ВООПИиК Михаил Мильчик заявлял в декабре 2023 года о недопустимости ранжирования построек. Подобную точку зрения высказывали и другие представители градозащитного сообщества.

Следующий, 2024 год прошел для активистов под знаком борьбы с предлагаемыми изменениями закона. Против составления списков высказывались деятели культуры, сами градозащитники пытались устраивать выставки в защиту несредовых построек. Тем временем КГИОП уменьшил представленный ранее список на 55 позиций, однако же, казалось, от самой идеи не отказался.

Развязка наступила внезапно. В начале ноября председатель КГИОП Алексей Михайлов в ходе пресс-конференции вдруг заявил об отказе от ведения списка несредовых построек. По его словам, такие здания будут сохраняться по старым правилам, то есть как построенные до 1917 года. В то же время списки ценных средовых и ценных рядовых построек войдут в новый закон, пообещал он.

Какие поправки предлагаются

И действительно: вышло так, как говорил Михайлов. Представленный проект закона не содержит в себе списка несредовых построек, их пообещали продолжить охранять в качестве исторических зданий.

В то же время в приложении к нему содержатся списки ценных рядовых и ценных средовых объектов. Под первыми предлагается понимать "соответствующие средовым характеристикам" объекты, включая восстановленные. Помимо дореволюционных, к ним также отнесли свыше 650 зданий советской эпохи, построенных в период с 1917 по 1957 годы. В числе вторых оказались объекты, "сохранившие подлинное архитектурно-художественное решение, в том числе дворовых фасадов, и образующие композиционно завершенные внутриквартальные пространства, которые сохранили первоначальную объемно-пространственную композицию". В обоих случаях речь не идет о зданиях, признанных памятниками культурного наследия.

Всего в список рядовых построек внесли 4 657 зданий. Перечень ценных средовых построек оказался заметно короче: в него попали только 915 объектов в центральной части города.

Несколько сократился и прежде существовавший список диссонирующих объектов в центральных районах Петербурга. Если сейчас в реестре значится 75 зданий, то в дальнейшем их станет на четыре меньше. Речь идет о неохраняемых постройках в исторической среде, которые "по своим параметрам или архитектурному решению не соответствуют режимам и (или) параметрам разрешенного строительства" или же мешают восприятию существующих памятников и панорам. Сам список при этом не просто сократили, но также и переработали. Так, в нем появилось конструктивистское здание университетского общежития на 7-й Красноармейской улице, 12-14. В то же время из списка исчезла расположенная поблизости от него современная семиэтажка на улице Егорова, 21.

Также проектом добавляются новые территории в существующих охранных зонах. Применительно к единой охранной зоне в центральной части города при этом устанавливается возможность разборки и демонтажа отдельных конструкций, появившихся уже после строительства здания. Для дореволюционных построек подобное разрешение будет действовать в отношении частей, появившихся уже после 1917 года. В охраняемых объектах, построенных до 1957 года, разрешение будет касаться конструкций, внесенных в уже существующее здание.

Депутат Заксобрания Марина Шишкина отметила, отвечая на вопрос ЗАКС.Ру, что разработчики проекта "исключили из текста документа нормы, которые могли стать поводом для социального обострения". К подобному решению она отнеслась положительно, но в то же время отметила ряд иных моментов, которые вызывают у нее определенные опасения.

"Понятно, что он [законопроект] подготовлен для реализации принятого год назад Генерального плана, который включает развитие очень значимой для города транспортной и социальной инфраструктуры. И в то же время сохранившийся принцип "средовости" и оставшийся в законопроекте метод сортировки зданий <...> мне представляются более подверженными атакам недобросовестных застройщиков, чем прежний "принцип 1917 года"", — поделилась соображениями парламентарий.

По словам Шишкиной, новая редакция закона должна получить такое оформление, "чтобы застройщики могли четко понимать, какие части Петербурга окончательно, навсегда и без пререканий закрыты для кранов со сносными шарами".

В свою очередь, Мильчик в беседе с ЗАКС.Ру заявил, что в целом удовлетворен изменениями в законопроекте. В отказе от категоризации несредовых построек он увидел "существенный шаг вперед" по сравнению с первоначальными предложениями разработчиков.

— Авторы во многом услышали не только наши пожелания, но и пожелания многих горожан. Поэтому, может быть, если еще немного с ним [законопроектом] поработать в этом же направлении, то он вполне годится для того, чтобы принять, — предположил градозащитник.

В то же время Мильчик поделился мнением о том, что создатели ничего не сделали для усиления защиты панорам Петербурга. Он напомнил о планах "Газпрома" построить поблизости от "Лахта Центра" еще два небоскреба высотой 555 и 703 метра, что заметно превосходит показатели существующей башни — она вытянулась вверх на 462 метра. В связи с этим спикер высказал предположение о необходимости четко прописать высотные требования к строительству на окраинах.

К идее ранжирования старых зданий по степени их ценности искусствовед отнесся скептически. "Не совсем понятно — нет, понятно! — зачем оно вообще нужно, — отметил он. — В этом смысле ужесточение требований имело бы значение для сохранения среды. Потому что среда — это не только объекты, находящиеся на государственной охране, <...> но и так называемые рядовые здания, которые на памятник в точном смысле этого слова не тянут, но, тем не менее, по своему характеру, по времени постройки создают тот фон, среду, которая так привлекает в нашем городе и мало где сохраняется в исторических мегаполисах нашей страны, да и за рубежом тоже".

ЗАКС.Ру пытался выяснить отношение действующего главы петербургского отделения ВООПИиК Антона Иванова к представленной редакции законопроекта, однако ответа так и не получил.

ГИКЭ и работа с обращениями

Одновременно с законопроектом на сайте КГИОП появилась свежая Государственная историко-культурная экспертиза проекта охранных зон. Работу "на свой страх и риск", как следовало из договоров с исполнителями, выполнила комиссия в составе кандидата искусствоведения Нины Петуховой, инженера-строителя Марата Каргинова и инженера-строителя, искусствоведа Яна Губина.

Из анализа предлагаемых изменений следовало, что при разработке документа были приняты во внимание некоторые предложения, поступившие в ходе общественных обсуждений в 2022 и 2024 годах. В последний раз проект выкладывался для получения отзывов в минувшем ноябре.

При работе были выполнены "локальные изменения границ единой охранной зоны (ООЗ)", границ единых зон на территории Адмиралтейского, Василеостровского и Красногвардейского районов и ряда иных зон за пределами исторического центра города. Правкам подверглось высотное регулирование в ряде районов города. В тексте отдельно отмечается, что параметры социальных транспортных объектов в границах охранных зон "зачастую не соответствуют ограничениям, установленным в составе требований к градостроительным регламентам", а сами ограничения были якобы установлены превентивно и без учета специфики использования хи участков в дальнейшем.

По итогам своей деятельности комиссия пришла к выводу о соответствии проекта объединенных зон охраны наследия требованиям российского законодательства в области защиты культурного наследия.

В документе обращает на себя внимание раздел, посвященный обращениям граждан в ходе общественных обсуждений законопроекта. Среди прочего, КГИОП получил почти 120 однотипных требований отказаться от включения дореволюционных построек в категорию "ценных рядовых объектов" и отнести их к категории исторических зданий. Статус ценных рядовых при этом авторы предлагали оставить для сооружений советской эпохи, расположенных в центральных районах. Также они предлагали отменить возможность сноса комплекса зданий Нарвской заставы при комплексном развитии территорий и обязать собственников восстанавливать снесенные нестатусные постройки во дворах.

Отметим, что ровно такие требования выдвигались в типовом обращении градозащитников, распространенном для отправки в КГИОП после начала общественного обсуждения. Там же имелось объяснение, почему рядовые здания до 1917 года постройки предлагалось сохранить в статусе исторических. По мнению авторов, введение категории ценных рядовых объектов может указывать "на намерение впоследствии вывести из закона категорию "исторические здания"".

В приведенном ответе Общественного совета при КГИОП отмечается, что предложенная методика деления объектов по статусам "обоснована специальными исследованиями" и поддержана рядом профильных структур. "Здания постройки до 1917-го года, не вошедшие в пообъектные перечни "ценных средовых объектов" и "ценных рядовых объектов", продолжат охраняться в качестве исторических зданий", — отмечается в документе. На вопрос о судьбе зданий Нарвской заставы последовал ответ, что по этому вопросу установлен "отлагательный срок вступления в силу".

Еще немногим менее 50 обращений касались судьбы Кокоревских складов неподалеку от Московского вокзала, которым может грозить снос ради строительства терминала ВСМ, и возможности запрета замены деревянных окон и дверей в зданиях на территории охранных зон. В случае со складами последовал ответ, что решение по проекту не меняется. По второму вопросу последовал ответ, что двери и рамы и без того находятся под охраной, а сохранение используемых материалов "не относится к предмету регулирования проекта".

Бурю эмоций среди горожан вызвали планы строительства храма Георгия Победоносца на пересечении Детскосельского бульвара и Петербургского шоссе в Пушкине. За изменение допустимой высотности до 30 метров, плотности застройки до 70 % и площади до 800 квадратных метров выступили около 650 человек. Им оппонировали полторы сотни недовольных намерением возвести церковь на указанном месте. При этом сторонников строительства оставили без ответа, а противникам заявили об обоснованности предлагаемых изменений.

Свои предложения высказывали защитники здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте, дома Лапина на Рижском проспекте, бывших торговых бань Якимовой на Малом проспекте Петроградской стороны и иных построек. В первом случае последовал ответ об отсутствии оснований для установления охранной зоны, в двух других говорилось о том, что здания не отнесены к числу исторических, а для отнесения их к какой-либо категории требуются детальные исследования объектов.

При благоприятном прохождении антикоррупционной экспертизы законопроект может поступить на рассмотрение Заксобрания Петербурга. Контролировать процесс предстоит недавно назначенному вице-губернатору Владимиру Омельницкому, под опекой которого находится КГИОП.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру