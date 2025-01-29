ЗакС не сможет заявить о недоверии городскому бизнес-омбудсмену

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 29 января приняли в первом чтении ряд законопроектов, которые регулируют деятельность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге. Парламентарии лишат себя права объявлять о недоверии уполномоченному по защите прав предпринимателей в Петербурге, а также уточнят случаи, в которых губернатор Петербурга сможет снимать омбудсмена с должности, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Править региональное законодательство пришлось по инициативе прокурора Петербурга Виктора Мельника.

Сейчас в Уставе города закреплено положение, согласно которому парламент может принять решение о недоверии уполномоченному по защите бизнесменов. Эта же норма допускает принятие аналогичного решения в отношении губернатора. Законопроект, принятый в первом чтении, оставит в этой статье Устава только упоминание главы города.

После принятия поправок в закон об уполномоченном отправить бизнес-омбудсмена в отставку губернатор сможет в случае смерти уполномоченного, а также признания его недееспособным, в случае вступления в силу обвинительного приговора или выхода из гражданства. Еще в ряде случаев глава города сможет прекратить полномочия защитника бизнесменов при согласовании с Уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей: при подаче письменного заявления о сложении полномочий, при неспособности вести деятельность по состоянию здоровья и при утрате доверия.

Согласно пояснительным запискам к документам, изменения потребовались в связи с принятыми поправками в федеральное законодательство. Сейчас не предусмотрена возможность отправки бизнес-омбудсмена в отставку на основания недоверия регионального парламента. В самом парламенте анонсировали законопроекты как инициативы, уточняющие "гарантии независимости" уполномоченного.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру