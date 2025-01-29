В Невском районе загорелась дверь квартиры инспектора полиции и авто сотрудницы МЧС

В Невском районе Петербурга произошли ночные поджоги, в результате которых пострадали автомобиль сотрудницы МЧС и входная дверь сотрудницы полиции, об этом 29 января пишет "Фонтанка.ру".

С заявлением о порче имущества обратилась 32-летняя инспектор полиции во вторник, 28 января, проживающая в служебной квартире на 2-м Рабфаковском переулке. Женщина сообщила, что неизвестный ночью поджёг входную дверь её квартиры. Кроме того, был повреждён коврик у соседней двери, где, по данным предварительного расследования, также проживает сотрудник полиции.

В этот же день ночью был зафиксирован поджог припаркованного автомобиля, принадлежащего 33-летней женщине, работающей радиотелефонистом МЧС. Сообщение о пожаре поступило в МЧС, на место выехали два расчёта. В результате пожара были повреждены сгораемые части автомобиля. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, что во вторник, 28 января, петербургскую пенсионерку приговорили к десяти годам лишения свободы за поджог автомобиля у здания военкомата. Женщина стала жертвой мошенников, которые обманули ее на деньги.

Фото: ЗАКС.Ру