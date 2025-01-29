Военным пенсионерам дополнительно проиндексируют пенсии на 4,5%

Пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы дополнительно на 4,5% с октября 2025 года, помимо запланированной на 9,5% индексации, об этом 29 января в своем telegram-канале написал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По словам Картаполова, соответствующие изменения были учтены в законе о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. В рамках этого закона правительство России разработало законопроект, согласно которому пенсии военным пенсионерам будут скорректированы с учетом фактической инфляции прошлого года (9,5%).

Кроме того, с 1 октября федеральным бюджетом предусмотрено повышение выплат военнослужащим на 4,5%.

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля. Выплаты будут проиндексированы, например, у ветеранов войн, Героев России и труда и так далее.

Фото: ЗАКС.Ру