Аэропорты в Петербурге и Мурманской области приостанавливали свою работу 29 января

Петербургский аэропорт Пулково временно приостанавливал свою работу ночью в среду, 29 января, об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как уточнили в ведомстве, Пулково с 02:56 перестал принимать и отправлять самолеты. Последним до перерыва стал рейс из Москвы, прилетевший в 02:20 Первый после перерыва был самолет из Белграда в 04:33, борт кружил над Псковской областью.

Также в среду, 29 января, в 11 утра ограничения на прилет и вылет самолетов ввели в аэропорту Мурманской области, однако через час они были сняты. В Росавиации уточнили, что на запасной аэродром ушел всего один самолет.

Напомним, что Минобороны сообщило, что над Ленинградской областью 29 января сбили украинский беспилотник. БПЛА в этот момент летел над Ладожским озером. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, пострадавших и разрушений нет.

Фото: ЗАКС.Ру