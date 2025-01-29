Единороссы приняли в партию участника СВО из Петербурга Родиона Фёдорова

Партия "Единая Россия" пополнилась новым членом – демобилизованным участником специальной военной операции Родионом Фёдоровым из Петербурга, об этом 29 января в своем Telegram-канале рассказал председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.

Как рассказал спикер, Фёдоров сражался в зоне СВО в составе ВДВ, однако был серьезно ранен. Вернувшись домой, он решил участвовать в общественной деятельности.

Бельский добавил, что Родион Фёдоров намерен заниматься молодежной политикой и популяризацией спорта среди подрастающего поколения. По словам главы парламента, несмотря на протез, Фёдоров продолжает заниматься карате киокусинкай и может стать примером для молодежи.

Напомним, что в середине декабря 2024 года губернатор Петербурга Александр Беглов запустил петербургский аналог программы "Время героев". Предполагается, что участники СВО из Петербурга смогут пройти обучение для работы на госслужбе.

Фото: Telegram-канал Александра Бельского