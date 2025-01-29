Мировой судья в Петербурге вынесла приговоры граффитистам за рисунки на трамваях

Мировой судья судебного участка №126 Петербурга вынесла приговоры в отношении Георгия Жолудева, Павла Петрова и Арсения Осипова, признанных виновными в совершении преступлений по статье о вандализме (ч.2 ст.214 УК РФ), об этом 29 января сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как рассказали в пресс-службе, весной 2024 года Жолудев и Петров на трамвайной остановке на проспекте Юрия Гагарина испортили трамвайный вагон, нанеся на него граффити. Ущерб от их действий составил 1 656,01 рублей.

Уже летом того же года они вновь вернулись на эту остановку и разрисовали еще один вагон. В этом случае ущерб составил уже 82 230,65 рублей, этот трамвай молодые люди разрисовали основательнее.

Все обвиняемые признали свою вину, а ущерб был полностью возмещен. Суд приговорил ранее судимого Жолудева к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Петров получил 1,5 года ограничения свободы, а Осипов был приговорен к 1 году ограничения свободы.

Напомним, что в середине января депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли во втором чтении законопроект, который расширяет полномочия сотрудников комитета по вопросам законности в части административных правонарушений.

Законопроект предусматривает возможность назначения штрафов и предупреждений без составления протокола, а также расширяет круг лиц, имеющих право составлять протоколы по нарушениям в области благоустройства. Например, за незаконное граффити человека можно будет оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей сразу.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга