В УФАС Петербурга провели обыски из-за дела о злоупотреблении полномочиями

В Петербурге сотрудники Главного следственного управления МВД и Службы экономической безопасности УФСБ проводят обыски в рамках уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями в Управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС), об этом 29 января пишет 47news.

Как пишет издание, обыски затронули девять квартир сотрудников УФАС, офис коммерческой компании и само ведомство. В числе задержанных – заместитель руководителя УФАС и несколько начальников отделов. Расследование ведется по статье о злоупотреблении служебными полномочиями группой лиц (ч.3 ст.286 УК РФ).

Основное внимание следователей привлекли "профессиональные жалобщики", которые оспаривают условия конкурсов иногда с надуманными нарушениями. Такие действия приводят к длительным разбирательствам, замедляя процесс выполнения госконтрактов.

В материалах дела также указано, что одному из участников конкурса, связанного с установкой видеонаблюдения в школах и детсадах Петербурга, якобы предлагали "договориться" для отзыва жалоб.

Напомним, что чуть больше недели назад следователи проводили обыски в некоторых районных администрациях Петербурга. Причиной стали падения с крыш наледи на горожан. Подробнее – в материале ЗАКС.Ру.

Обновление: "Фонтанка.ру" пишет со ссылкой на пресс-службу петербургского Управления федеральной антимонопольной службы, что в ведомстве подтвердили проведение обысков. Также в пресс-службе добавили, что оказывают содействие следственным органам.

Фото: ЗАКС.Ру