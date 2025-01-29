Петербуржцы снизили потребление воды почти в два раза впервые за 20 лет

В 2024 году петербуржцы потребили более полумиллиарда кубометров чистой питьевой воды, об этом 29 января сообщили в пресс-службе Смольного.

В администрации Петербурга отметили, что это почти в два раза меньше, чем в 2005 году, когда потребление воды в городе составляло более 900 млн кубометров за год. По мнению губернатора Петербурга Александр Беглов, снижение водопотребления связано с тем, что горожане стали бережнее относиться к природным ресурсам.

Современная система водоснабжения Петербурга сейчас включает в себя 10 водопроводных станций, 186 насосных станций и сеть трубопроводов общей длиной 8036 км. В настоящее время среднесуточный расход воды на одного человека составляет 132 литра.

Напомним, что в ГУП "ТЭК СПб" рассказали, что общая сумма задолженности по оплате теплоэнергии превысила 2,8 млрд рублей. Из этой суммы 360 млн это неустойка за несвоевременный платеж.

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