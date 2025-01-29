Петербургские судебные приставы арестовали имущества на 12 млрд рублей

В 2024 году петербургские судебные приставы арестовали имущества на общую сумму свыше 12 млрд рублей в рамках исполнительных производств, об этом 29 января сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу.

Всего судебные приставы более 7,6 тысячи раз арестовывали имущество, а стоимость переданного на принудительную реализацию составила более 4,5 млрд рублей. Еще 800 млн рублей передали взыскателям в счет погашения долгов.

Также внимание уделено реализации малоценного имущества: в прошлом году было рассмотрено 315 ходатайств от должников о самостоятельной продаже арестованного имущества. За счет таких продаж взыскатели получили более 1,2 млн рублей. Наибольшим спросом среди должников пользовалась бытовая техника, мебель и мобильные телефоны.

Одним из самых дорогих объектов, арестованных в прошлом году, стала квартира в Невском районе площадью 136 квадратных метров, реализованная за 16,4 млн рублей. Самым дорогим транспортным средством оказался автомобиль INFINITY QX60 2017 года, который был продан за 2,3 млн рублей.

Напомним, что петербургские судебные приставы рассказали, что в 2024 году из города было выдворено более 8 тысяч нелегальных мигрантов. Чаще всего правила пребывания в России нарушали мужчины, которые приехали из Узбекистана и Таджикистана.

Фото: ЗАКС.Ру