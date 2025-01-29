Госдума отклонила проект о штрафах за размещение алкоголя в прикассовой зоне

На пленарном заседании Государственной думы в первом чтении был отклонен законопроект о введении административной ответственности за размещение алкогольной продукции в прикассовой зоне, об этом 29 января пишет ТАСС.

Документ был внесен группой депутатов от ЛДПР в феврале 2024 года. Законодатели предлагали дополнить статью о нарушении правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст.14.16 КоАП РФ).

Законопроект предусматривал штрафы до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц за нарушение правил размещения алкоголя в таких зонах. В случае нарушения планировалась также конфискация товара.

При этом правительство РФ и думский комитет по госстроительству и законодательству выступили против инициативы, указав, что в законодательстве нет запрета на такую практику, и предложенные меры не имеют правовых оснований.

Напомним, что с начала 2025 года в России подняли минимальные цены на крепкие алкогольные напитки. Минимальная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра увеличится с 299 до 349 рублей.

Фото: ЗАКС.Ру