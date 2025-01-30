Роскомнадзор впервые составил протокол на Discord из-за персональных данных

На мессенджер Discord был составлен протокол за отказ локализовать персональные данные россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). Как сообщили 30 января РИА "Новости" в аппарате судебного участка Таганского района Москвы, судебное разбирательство состоится 5 февраля.

"Зарегистрирован протокол, составленный по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ в отношении Discord Inc (отказ локализовать персональные данные россиян), рассмотрение назначено на 5 февраля", — рассказала собеседница агентства.

По ч.8 ст.13.11 КоАП владельцам мессенджера может грозить штраф до 6 млн рублей.

В сентябре 2024 года Discord Inc уже привлекался к административной ответственности за неудаление противоправного контента владельцем социальной сети (ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей.

Напомним, что Discord был заблокирован на территории России в октябре 2024 года. Платформа, запущенная в 2015 году, насчитывает около 150 млн активных пользователей в месяц и популярна среди геймеров и специалистов IT-сферы.

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