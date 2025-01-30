РАН: Речи Путина стали важным источником исторических знаний для россиян

Согласно исследованию Института социологии ФНИСЦ РАН, выступления президента России Владимира Путина о значимых событиях отечественной истории оказались востребованным источником знаний у россиян, передает 30 января ТАСС.

Заявления главы государства пользуются популярностью у 35% граждан старше 60 лет. Среди россиян в возрасте от 31 до 60 лет этот показатель составляет 21-26%, а среди молодежи от 18 до 30 лет — 16%.

Несмотря на это, на первом месте среди источников исторических знаний остаются классические форматы — учебники (51%), за ними следуют исторические фильмы и сериалы (48%), документальные фильмы (47%) и воспоминания родных и близких (38%).

Напомним, с 1 сентября 2026 года в школьную программу 5-7-х классов войдет предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКР). С 2025 года Минпросвещения предлагало исключить ОДНКР из школьной программы и интегрировать его в курс "История нашего края", но решение вызвало критику Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

фото с сайта Кремля