Бастрыкин проверит дело о жестоком обращении медбрата с пациентами в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту противоправных действий медбрата одной из больниц Петербурга. Поводом для проверки стало видео, опубликованное в социальных сетях. На кадрах видно, как сотрудник медицинского учреждения бьет лежачих пациентов и оскорбляет их, сообщает 30 января пресс-служба СК РФ.

Следственные органы Главного следственного управления СК России по Петербургу проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову доложить о выявленных обстоятельствах и принятых мерах.

Напомним, 21 января Бастрыкин взял на контроль дело о падении наледи на петербурженку на Малом проспекте Васильевского острова. По имеющимся данным, с крыши многоквартирного дома обрушился кусок наледи, ударив прохожую. Пострадавшую госпитализировали с травмой плеча.

фото пресс-службы СК РФ