Петербуржцам вновь отказали в жалобе по северному намыву

Третий кассационный суд общей юрисдикции 29 января оставил без удовлетворения жалобу активистов на решение Куйбышевского райсуда по иску к Росприроднадзору против разрешения на создание северного намыва, сообщает издание MR7.

Во время заседания истцы надеялись приобщить к делу экспертизу Следственного комитета Петербурга, в которой, по данным СМИ, ведомство указывает на ошибки изначального исследования. Однако суд не стал ее рассматривать. Также активисты в суде настаивали, что к государственной экологической экспертизе, позволившей строительство намыва, не в полной мере были представлены материалы инженерных изысканий, необходимые для оценки влияния объекта на окружающую среду. Представитель Росприроднадзора в свою очередь на заседании заявил, что истцы "неправильно определили объект экспертизы".

Судебная тяжба активистов с Росприроднадзором из-за исследования, позволившего разрешить строительство северного намыва, началась в 2021 году. Независимая экспертиза, которую представили истцы в Куйбышевском районном суде, содержала выводы об ошибках в изначальном исследовании. В сентябре 2023 года активистам отказали в удовлетворении иска. Не встал на их сторону и городской суд летом 2024 года. В Третий кассационный суд противники намыва обратились в декабре 2024 года. Теперь активисты планируют дойти до Верховного суда.

Проект намывных территорий "Морской фасад" в Василеостровском районе стартовал еще в 2006 году при губернаторе Валентине Матвиенко. Несмотря на протесты местных жителей и попытки некоторых депутатов ЗакСа прописать запрет на расширение острова, в 2015 году начали осваивать южный участок.

Вместо запланированной изначально общественно-деловой застройки, на территории южного намыва начали возводить высотные жилые комплексы. Жители новых ЖК неоднократно жаловались на проблемы с транспортной инфраструктурой и отсутствие школ и детских садов, а октябре 2019 года даже вышли на митинг.

Проблемы, с которыми столкнулись жители южного намыва, привели к протестам со стороны василеостровцев против реализации "Группа ЛСР" застройки северного намыва. По их мнению, это приведет к еще большей нагрузке на социальную и транспортную инфраструктуру района. Также они опасаются вероятного загрязнения акватории Невской губы от продолжающейся стройки.

В мае 2023 года намыв посетил глава СК Александр Бастрыкин, а результате чего были приостановлены работы и возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). Однако уже в конце месяца "Группа ЛСР" возобновила работы.

Формирование северного намыва было завершено в декабре 2024 года, однако подготовка территорий под застройку все еще продолжается.

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