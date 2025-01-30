Глава Сестрорецка прилетел в Казань на муниципальный форум

На второй этап всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России", который в эти дни проходит в столице Татарстана, отправился глава МО "Город Сестрорецк" Андрей Иванов. Мероприятие посвящено теме "Комфортная среда для жизни".

"Форумы и подобные мероприятия дают возможность получить ценный опыт, найти разные решения для общих вопросов, объединяют муниципалитеты России. В каждом муниципальном образовании нашей страны свои стратегии развития и знания, а объединяет нас готовность поделиться опытом на благо общества!" - написал в своих соцсетях Андрей Иванов 30 января.

Также муниципал в своей публикации поблагодарил Татарстан, Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления и персонально председателя Совета муниципальных образований Петербурга депутата парламента Всеволода Беликова.

Напомним, на первый этап форума, который состоялся в Мурманске, из Петербурга отправились глава МО "Ульянка" Оксана Хлебникова и глава МО "Город Кронштадт" Наталия Чашина.

Константин Леньков / Фото: Андрей Иванов