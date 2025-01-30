Историк Мягков предложил переименовать Финский залив

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков 30 января предложил переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский на фоне заявлений президента США Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский, сообщает ТАСС. Заявление было сделано на пресс-конференции в Москве, в рамках которой РВИО представило издание "Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии".

Представитель РВИО считает, что переименование было бы "исторически справедливо", хотя это предложение и может показаться "слишком шокирующим".

"Вообще-то крупнейший город, который находится на территории этого залива, это Санкт-Петербург. И Петр I, и мы осваивали этот Финский залив с древнейших времен. Мне кажется, логичное название этого залива было бы Санкт-Петербургский залив или залив Санкт-Петербурга", - заявил он на пресс-конференции в Москве.

Напомним, что в ноябре 2023 депутат Госдумы Олег Нилов на фоне охлаждения отношений с соседним государством уже выступал с идеей переименовать Финский залив. Но он предлагал назвать его Невским.

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