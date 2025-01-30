ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:13

Историк Мягков предложил переименовать Финский залив

фото ЗакС политика Историк Мягков предложил переименовать Финский залив

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков 30 января предложил переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский на фоне заявлений президента США Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский, сообщает ТАСС.  Заявление было сделано на пресс-конференции в Москве, в рамках которой РВИО представило издание "Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии".

Представитель РВИО считает, что переименование было бы "исторически справедливо", хотя это предложение и может показаться "слишком шокирующим".

"Вообще-то крупнейший город, который находится на территории этого залива, это Санкт-Петербург. И Петр I, и мы осваивали этот Финский залив с древнейших времен. Мне кажется, логичное название этого залива было бы Санкт-Петербургский залив или залив Санкт-Петербурга", - заявил он на пресс-конференции в Москве.

Напомним, что в ноябре 2023 депутат Госдумы Олег Нилов на фоне охлаждения отношений с соседним государством уже выступал с идеей переименовать Финский залив. Но он предлагал назвать его Невским.

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости30 января
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама