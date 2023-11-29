Олег Нилов предложил переименовать Финский залив

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП) выступил с предложением переименовать Финский залив в Невский. Подобная мера представляется ему адекватной в контексте охлаждения отношений с официальным Хельсинки.

"Есть предложение вернуть ему название — Невский. Ровно триста лет, в 1723 году, Петр I указом, учреждая, основывая Кронштадт, назвал этот залив Кронштадтским", — приводит запись выступления Нилова Telegram-канал "Вы слушали Маяк".

Ранее стало известно о намерении Финляндии закрыть с 30 ноября на полмесяца последний работающий КПП на границе с Россией. В Кремле в среду высказались об усилении соседней страной своей восточной границы, назвав подобные действия избыточными.

Фото: duma.gov.ru