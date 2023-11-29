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В Кремле считают избыточной мерой усиление Финляндией охраны границы с Россией

фото ЗакС политика В Кремле считают избыточной мерой усиление Финляндией охраны границы с Россией

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался по поводу усиления Финляндией охраны границы с Россией, об этом 29 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова Пескова.

По мнению пресс-секретаря, Финляндии ничего не угрожает, а принятые меры абсолютно избыточные. 

"Это абсолютно неспровоцированная, необоснованная концентрация вооруженных подразделений на российской границе", – подчеркнул он.

Также он отметил, что напряженность как раз может возникнуть из-за стягивания дополнительных подразделений к границе, так как увеличение количества военных может представлять угрозу для России.

Напомним, что Финляндия до 13 декабря закроет последний работающий КПП на границе с Россией. Также Евросоюз отправил в Финляндию 60 офицеров для охраны границы с РФ.

Фото: ЗАКС.Ру


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