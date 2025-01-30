Матвиенко попросила у главы Якутии прислать в Москву морозы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева прислать морозы в Москву, сообщает ТАСС. Это произошло 30 января в ходе подведения итогов реализации программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в 2024 году. В мероприятии приняли участие главы регионов.

"Пришлите нам мороза, пожалуйста. У нас сегодня в Москве самый теплый день за всю историю - плюс 7 градусов. А у вас минус 40, но нельзя только вам в таких условиях зимних жить", - сказала глава Совфеда.

Николаев также отметил, что в Якутии январь выдался самым теплым за последние столетия, но пообещал выполнить просьбу Матвиенко.

"Постараемся", - ответил глава Якутии.

Напомним, что 24 января Валентина Матвиенко призвала совершить "строительный подвиг" и завершить строительство второй сцены МДТ.

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