В Госдуме готовятся запретить сатанизм

Депутат Госдумы Николай Бурляев (СРЗП) сообщил, что нижняя палата парламента начала работу над проектом о запрете сатанизма в России, пишут РИА "Новости". Об этом 30 января Бурляев объявил в ходе круглого стола комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на тему: "Духовный фронт России".

"Мы уже начали готовить, и я надеюсь, что наш комитет скоро, буквально за неделю, за 10 дней представит проект против сатанизма", - заявил депутат.

Бурляев не первый раз затрагивает эту тему. В июне 2024 года в преддверии круглого стола "О противодействии распространению сатанизма и других деструктивных явлений в медиакультурном пространстве России" он уже призывал запретить сатанизм.

До этого в апреле 2024 признать сатанизм экстремистской идеологией и запретить призывал заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат от Петербурга Виталий Милонов.

Напомним, что 28 января глава РПЦ патриарх Кирилл также поддержал запрет сатанизма как экстремистского движения.

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