Россияне потратили на тарологов и экстрасенсов 2,4 трлн рублей в 2024 году

В 2024 году расходы россиян на услуги тарологов, экстрасенсов, астрологов и других представителей эзотерических практик достигли 2,4 триллиона рублей. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР) на пресс-конференции Национальной службы новостей (НСН). Он уточнил, что ежегодный прирост рынка составляет около 30%.

Свинцов также заявил, что 72% граждан поддерживают запрет рекламы эзотерических услуг. На этой основе в Госдуму уже внесен соответствующий законопроект, который, по его словам, может быть рассмотрен в течение ближайших месяцев. В посянительной записке к нему указывается, что законопроект должен защитить общество от "недобросовестных "советчиков", отрицательно влияющих на физическое и психическое здоровье человека и общества". Законопроект получил поддержку со стороны РПЦ и Российской академии наук.

Кроме того, парламентарий предложил ввести штрафы до 5 миллионов рублей для компаний, которые будут использовать услуги тарологов и экстрасенсов при собеседованиях с кандидатами.

По данным НСН, в 2024 году россияне потратили почти 1,9 млрд рублей на покупку гадальных карт через популярные маркетплейсы.

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