В Госдуме предложили запретить рекламу тарологов

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) внес 23 января на рассмотрение законопроект, запрещающий рекламу тарологов.

"Исходя из моральных, этических, нравственных и духовных норм современного российского общества, услуги "таролога" относятся к категории вымыслов. Следует отметить, что большая часть общества расценивает такой вид деятельности как услуги "таролога" в качестве разновидности мошенничества", - сообщается в пояснительной записке.

В ней же указывается, что законопроект должен защитить общество от "недобросовестных "советчиков", отрицательно влияющих на физическое и психическое здоровье человека и общества".

Изменения и дополнения вносятся в два федеральных закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и № Э8-ФЗ "О рекламе".

Напомним, на этой неделе анонсировалось уже два законопроекта о повышении размера стипендий внесли в Госдуму. Партия "Справедливая Россия - За правду" предложила увеличить их до уровня прожиточного минимума по региону, в котором находится учебное заведение, а ЛДПР - до уровня по всей России.

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