В Петербурге откроются два открытых бассейна и базы водных видов спорта

Губернатор Петербурга Александр Беглов 30 января в своём Telegram-канале показал, как будут выглядеть готовящиеся к открытию спортивные объекты в акватории Финского залива.

Проект, созданный в рамках взаимодействия города и ПАО "Газпром", включает в себя комплекс из двух открытых подогреваемых бассейнов рядом с общественным пространством "Флагшток", а также павильоны баз водных видов спорта у Парка 300-летия Санкт-Петербурга.

Бассейны на территории "Флагштока" обещают открыть в 2025 году. Общая площадь двух бассейнов составит 1450 м², они смогут вмещать до 200 человек. На территории также будут расположены сауна, ресторан, терраса с кафе и лаундж-зона. Благодаря подогреву, бассейны будут открыты для посещения круглый год, сообщается на сайте "Флагштока".











Также губернатор сообщил, что в городе приступили к сооружению крупнейшей станции для газоснабжения городских потребителей.

Отдельно в публикации губернатор отметил совместные мероприятия города и компании в рамках Года "Зенита". В Петербурге планируется провести открытые тренировки и футбольный турнир среди районных команд.

Напомним, что 28 января была проведена встреча губернатора Петербурга и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера. По ее итогам был подписан договор о сотрудничестве между городом и энергетической компанией на 2025-2027 год.

изображения из Telegram-канала Александра Беглова