В Москве задержали четырех бывших топ-менеджеров "Роснано"

Сотрудники правоохранительных органов в Москве 30 января задержали четырех бывших топ-менеджеров "Роснано", сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники. Бывшие работники госкорпорации стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) и нецелевом расходовании 45 млрд рублей.

"Задержаны четыре фигуранта, среди них бывший исполнительный директор ОАО "Роснано" и экс-заместитель исполнительного директора - управляющий директор по финансам "Роснано", - сообщил собеседник "Интерфакса".

Сейчас задержанные принимают участие в оперативных мероприятиях по адресам их проживания. По данным агентства, экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс упоминается в свидетельских показаниях, однако процессуального статуса у него "пока нет".

Чубайс руководил "Роснано" с 2008 по конец 2020 года. В марте 2022 года он покинул Россию. После отъезда Чубайса за рубеж надзорные ведомства начали проверку хозяйственной деятельности "Роснано". Позже в ФСБ заявили, что при разработке отечественного планшета в компании было похищено свыше 13 млрд рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру