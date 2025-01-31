В России предложили обновить пакет документов для мигрантов при поступлении в школы

Министерство просвещения РФ разработало новые требования к документам, необходимым для поступления в школы детей иностранных граждан, об этом 31 января пишут "РИА Новости".

Согласно проекту, родителям придется подтвердить законность проживания в России не только себя, но и ребенка. В обновленный перечень войдет справка об отсутствии у школьника инфекционных заболеваний, подтверждение прохождения дактилоскопической регистрации, а также документы, удостоверяющие личность, СНИЛС, ИНН для взрослых и подтверждение владения русским языком.

Если заявители не предоставят полный пакет документов, школа будет обязана вернуть заявление без рассмотрения. Ожидается, что новые правила вступят в силу 1 апреля 2025 года и будут действовать до 1 марта 2026-го. При этом требования не затронут детей дипломатов.

Напомним, что в декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому в российские школы не будут принимать детей мигрантов без знания русского языка. Новые правила начнут свою работу с 1 апреля 2025 года.

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